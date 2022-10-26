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Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил безвизовый въезд украинцам с 1 января 2023 года, указ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с частью первой статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» <...> установить, что граждане Украины с 1 января 2023 года осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз <...>», — сообщается в указе.

Ранее правозащитный проект Every Human Being сообщил, что украинцам при попытке купить билет на поезд или автобус выдают уведомления о нарушении правил пересечения российской границы.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявлял, что ответные меры Москвы на введение Киевом визового режима обсуждаются, однако граждане Украины могут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.

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