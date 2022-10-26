WSJ: чиновники Европы опасаются снижения эффективности помощи Украине из-за коррупции

Европейские чиновники опасаются, что коррупция на Украине и ее слабая экономика могут повлиять на эффективность предоставляемой стране помощи. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Один из европейских дипломатов, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву помощь, подчеркнул, что Евросоюз обширно обсуждает эту проблему.

«Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить <...> в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», — задался вопросом представитель ЕС.

Ранее газета The Washington Post писала, что в ЕС опасаются утраты единства Запада по вопросу Украины при победе республиканцев на промежуточных выборах в конгресс США.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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