Южная Корея и США предупредили Северную Корею о «беспрецедентном» ответе на новые ядерные испытания

Власти США, Южной Кореи и Японии предупредили Северную Корею о «беспрецедентных» мерах в ответ на испытание ядерного оружия со стороны Пхеньяна. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон на совместной пресс-конференции в Токио, в которой также приняли участие замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори и заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Его слова передает Fox News.

«Мы согласились с тем, что потребуются беспрецедентные масштабы ответных мер, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание», — заявил южнокорейский дипломат.

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует провести ядерные испытания между завершением съезда Коммунистической партии Китая и американскими промежуточными выборами 8 ноября. Южная Корея и США в этой связи планируют с 31 октября по 4 ноября провести крупномасштабные совместные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будут участвовать более 200 самолетов.