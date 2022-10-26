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Правительство Швейцарии обвинило англо-саксов в неверном понимании ее нейтралитета

Швейцария впервые с 1993 года опубликовала доклад о нейтралитете из-за давления Запада

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Depositphotos

Швейцария впервые с 1993 года опубликовала доклад о нейтралитете страны из-за давления Запада — доклад опубликован на сайте Федерального совета.

«В Европе и англосаксонских странах понимание швейцарского нейтралитета ослабло, и его восприятие иногда бывает негативным... Нейтралитет уже вряд ли рассматривается как имеющий собственный стабилизирующий эффект для безопасности в Европе. В Европе мы можем видеть, что от Швейцарии ожидают, что она внесет свой вклад в безопасность и общность европейских ценностей», — указано в документе.

В докладе отмечается, что нейтралитет Швейцарии несовместим только с членством в НАТО, но не в Европейском союзе — так как, по мнению Федерального совета, помощь в противодействии агрессии против участников объединения может оказываться в невоенной форме.

Ранее Швейцария отказалась поставлять вооруженным силам Украины каски и бронежилеты из-за необходимости сохранять свой нейтральный статус.

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