Столтенберг заявил, что не берется предсказать сроки окончания конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не берется предсказывать сроки окончания конфликта на Украине, но альянс твердо намерен продолжать поддерживать Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Войны по своей природе являются непредсказуемыми… Я не буду гадать, сколько продлится эта война. Но мы готовы поддерживать Украину столько, сколько это будет продолжаться», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что «большинство войн заканчиваются за столом переговоров». Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что одновременно с этим в НАТО понимают, что «достижения Украины на переговорах будут полностью зависеть от ее возможностей на поле боя».

Ранее Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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