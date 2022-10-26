МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Белоруссией

Министерство внутренних дел Латвии намерено в ближайшее время продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года. Об этом пишет издание Delfi.

В начале августа правительство Латвии уже продлевало режим ЧС на границе, опасаясь давления Минска с помощью мигрантов. Тогда же Рига обратилась в Еврокомиссию с просьбой расширить центры для размещения мигрантов в этом районе на случай, если поток нелегалов вырастет.

Ранее сообщалось, что власти Латвии нарушают права беженцев, пытающихся попасть в республику через границу с Белоруссией. По данным правозащитной организации Amnesty International, мигранты сталкиваются с пытками и избиениями.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом 2021 года после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне ухудшения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказались около 3 тыс. нелегалов.