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Минфин США объявил о новых санкциях, под них попали певица Жасмин и Игорь Чайка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о новых санкциях против граждан и компаний из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из опубликованных дополнений к санкционному списку, в него попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие. Кроме того, в список добавили певицу Жасмин — Сару Шор, ее супруга Ивана Шора и его партию из Молдавии, Игоря Чайку.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Российская Федерация в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав РФ новых территорий, расширила список представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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