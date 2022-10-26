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В Кремле прокомментировали обыски у Ксении Собчак

Песков: Кремль в курсе, что Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в курсе сообщений о возможном статусе подозреваемой у журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательстве. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Видели», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Помимо него, был задержан еще один человек — бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), ему предъявлены обвинения.

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

Также стало известно, что Ксения Собчак покинула Россию и направилась в Литву. В ее доме в Московской области прошли обыски.

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