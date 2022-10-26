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Сенатор Башкин посоветовал сенату Польши «посмотреть в зеркало, чтобы увидеть террористов»

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Александр Башкин заявил, что сенату Польши, принявшему в среду резолюцию о признании властей России «террористическим режимом», надо «посмотреться в зеркало, чтобы увидеть террористическое государство». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Польша не там ищет террористическое государство. Сенатор утверждает, что «среди террористов и наемников на Украине большую часть составляют именно поляки».

«Поэтому им надо посмотреться в зеркало, чтобы увидеть террористическое государство, которое всячески поощряет наемников и террористов и науськивает другие европейские страны к максимально недружественным действиям против России», — заявил Башкин.

Он утверждает, что на российско-польских отношениях решение сената вряд ли скажется, так как у государств нет нормальных дипломатических и экономических отношений.

Ранее польский сенат единогласно принял резолюцию о признании Российской Федерации террористическим режимом, разработанную группой сенаторов.

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