Канцелярия президента Турции: Эрдоган обсудил с премьером Швеции членство в НАТО

В администрации президента Турции заявили, что Тайип Эрдоган обсудил в среду, 26 октября, в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном двусторонние отношения и вопросы вступления в НАТО скандинавской страны. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Эрдоган поздравил Кристерссона с назначением на должность премьер-министра Швеции.

«Он выразил удовлетворение его желанием посетить 19 ноября с визитом Турцию. Президент высказался за всестороннее развитие отношений с правительством Швеции», — говорится в публикации.

В администрации Эрдогана подчеркнули, что президент Турции высказался за то, чтобы «террористические организации не превращали Швецию в заложника вступления в НАТО».

Ранее стало известно, что Швеция направила Турции письмо, в котором описала действия, предпринятые для одобрения членства в НАТО.

До этого сообщалось, что новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон запросил у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречу по вопросу вступления его страны в НАТО.