Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт выступает против введения «потолка» цен на газ РФ

Руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок», — заявил Сийярто.

По его словам, снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на «голубое топливо».

Ранее Сийярто заявил, что страна «абсолютно заинтересована» в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией.

По словам министра, без ресурсов из России «физически невозможно» обеспечить безопасность энергопоставок в Венгрию. Исходя из этого, Венгрия заинтересована в безопасной работе «Турецкого потока», а также в безопасных поставках нефти из России в Венгрию через Украину.