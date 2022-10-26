Посол РФ в Великобритании: переговоры по урегулированию на Украине возможны

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия считает возможными переговоры по урегулированию на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

По его мнению, украинская сторона решила не садиться за стол переговоров, в то время как Россия «будет готова в любое время искать верное средство разрешения кризиса».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от успехов Киева на поле боя. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

По его словам, именно поэтому НАТО продолжает помогать Киеву.

Он подчеркнул, что альянс не может позволить президенту РФ Владимиру Путину победить, так как это станет трагедией для украинцев.

До этого Столтенберг заявил, что страны-члены альянса призывают Россию продлить «зерновую сделку».