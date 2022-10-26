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Посол РФ в Лондоне: Украина готовит провокации ради привлечения внимания

Украинские силы готовят провокацию для привлечения внимания на фоне застопорившегося контрнаступления. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

«У нас есть ощущение, что в настоящий момент властям в Киеве надо привлечь чем-то внимание», — сказал дипломат.

По его словам, наступление вооруженных сил Украины на разных фронтах и контратаки прекратилась, линия фронта стабилизировалась, и они «теряют ресурсы».

«Им нужно что-то вроде, например, дамбы в Новой Каховке или что-то еще», — добавил Келин, подчеркивая, что, если провокаций не произойдет, российская сторона «будет счастлива».

Ранее РИА Новости со ссылкой на собственный источник писало, что Киев завершил техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой». По информации агентства, специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда российскими Вооруженными силами.

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Операция на Украине
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