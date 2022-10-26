В ГД внесен проект обращения ФС РФ к парламентам стран мира по КБТО

В Государственную думу Российской Федерации на рассмотрение внесен проект обращения Федерального Собрания РФ к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО», — говорится в проекте обращения.

Ранее стало известно, что Государственная дума рассмотрит 27 октября проект обращения к парламентам стран мира об укреплении режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.

Инициатива принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, которая 25 октября на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, предложила подготовить соответствующий документ.