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Президент Израиля Герцог подчеркнул на встрече с Байденом нерушимость дружбы его страны с США

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим дорожит дружескими отношениями с США и благодарен нынешней вашингтонской администрации за поддержание этих связей на высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу поблагодарить президента (США Джо Байдена) за его теплоту, дружбу, за то, что он такой хороший союзник Государства Израиль, и за прекрасную дружбу между Израилем и Соединенными Штатами в целом, которая выходит далеко за рамки любых партийных разногласий», — рассказал Герцог.

По его словам, Израиль считает США своим ближайшим внешнеполитическим партнером и дорожит этой связью.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог на встрече в Вашингтоне обсудили украинский конфликт в контексте спецоперации России и влияние Ирана в регионе. 

Кроме того, стороны затронули тему возможного углубления отношений Израиля и арабских стран. Госсекретарь также выразил «обеспокоенность» США в связи высоким уровнем напряженности и гибелью израильтян и палестинцев на Западном берегу реки Иордан и заявил о необходимости «незамедлительной» деэскалации.

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