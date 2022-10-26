Байден заявил, что армия помогает США вести за собой мир с помощью дипломатии

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат вести мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с представителями Пентагона Байден заявил, что Штаты лидируют на мировой арене в эпоху меняющегося мира. По словам американского президента, США продолжат вести за собой остальных и продолжат с помощью дипломатии, которая подкреплена лучшей боевой силой в мире.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

Отмечается, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также «усовершенствованных материалов», устойчивых к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».

До этого Министерство обороны Соединенных Штатов заявило, что Вашингтон передаст Украине боеприпасы к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и 23 тыс. артиллерийских снарядов в рамках нового пакета военной помощи на $725 млн.