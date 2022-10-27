В Белом доме заявили, что США не стремятся к новым переговорам по ядерной сделке с Ираном

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на данный момент власти США не требуют продолжение переговорного процесса по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает РИА Новости. По его словам, пока соответствующие обсуждения «не в фокусе» Вашингтона.

«Мы не стремимся и не просим о новом раунде переговоров или новых обсуждениях по СВПД прямо сейчас», — пояснил Кирби.

Представитель Белого дома так и не пояснил, почему американская сторона не желает новых обсуждений по вопросу иранской ядерной сделки. С середины октября США последовательно связывали с переговорами по СВПД протесты в защиту прав женщин в Иране, называя маловероятным возобновление сделки в текущих условиях. При этом в Вашингтоне отдельно подчеркивали, что не позволят Тегерану создать ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Иран обвинил США в лицемерной позиции по ядерной сделке.