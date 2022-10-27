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Песков подтвердил, что Путин выступит на пленарной сессии «Валдая»

Песков: Путин выступит на пленарной сессии «Валдая» 27 октября и ответит на вопросы экспертов

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Сергей Ильин/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент выступит, будет обширное выступление», — сказал Песков.

Он отметил, что также глава государства ответит на вопросы участников.

«Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием», — добавил представитель Кремля.

В этом году заседание клуба проходит 24–27 октября в Москве. Его тема: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Несколько дней назад в Кремле анонсировали выступление Путина на «Валдае», однако не сообщили – будет ли оно очным или по видеосвязи.

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему в заседании клуба «Валдай» в этом году участвуют представители из разных стран мира, отметил, что это связано с уникальным форматом валдайского клуба.

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