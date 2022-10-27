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Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Запад в отказе от «надежды на мир» на Украине

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Западные государства теряют шанс на урегулирование конфликта на Украине за счет отказа от диалога с Москвой, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт выступает за сохранение каналов связи с Россией, в том числе для поиска выхода из украинской ситуации.

«Закрывая каналы связи с Россией, Запад отказывается даже от надежды на мир на Украине», — цитирует слова Сийярто ТАСС.

Как указал глава МИД Венгрии, на Западе многие считают подход Будапешта к взаимодействию с Москвой «пророссийским». Он также добавил, что на самом деле венгерская сторона действует с учетом интересов своего государства, а не России или Украины. При этом Сийярто подчеркнул, что его хотели окрестить «шпионом» Москвы за его слова в пользу диалога с российской стороной.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва считает возможными переговоры по урегулированию на Украине.

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