Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собчак опровергла свою связь с Telegram-каналом «Тушите... 12:57
На Украине оштрафовали доцента университета... 12:55
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал главу... 12:54
Глава Минэкономразвития России сообщил о совместных проектах... 12:53
Релиз новой игры от создателей Dead Space отменили в Японии из-за... 12:53
Марк Богатырев показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц 12:52
«Прямой» сообщил о взрывах в Киеве 12:50
Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и... 12:49
Адель сообщила о перерыве в карьере ради учебы 12:48
Стало известно, сколько «Калибров» будет нести новый корабль проекта... 12:47

США пообещали не отказываться от партнерства с Саудовской Аравией из-за решения ОПЕК+

close
100%
Alex Brandon/AP

Власти США исключают возможность ухода от стратегического партнерства с Эр-Риядом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, решение Вашингтона о пересмотре взаимодействия с Саудовской Аравией этого не предполагает.

«Речь идет о стратегическом партнерстве, существующем 80 лет. И никто не говорит о его разрыве <…> мы, разумеется, уважаем те решения, которые недавно приняли саудовцы [речь о согласовании в рамках ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября]», — цитирует слова Кирби ТАСС.

Как указал представитель Белого дома, США позитивно оценивают взаимодействие с Саудовской Аравией, в том числе на Ближнем Востоке, но желают добиться того, чтобы отношения двух стран отвечали интересам американского народа.

«Мы хотим гарантировать в свете решения [ОПЕК+ по нефти], что эти отношения в перспективе будут как можно лучше отвечать интересам американского народа, и мы этого добьемся», — подчеркнул Кирби.

Ранее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия сорвала сделку с США по увеличению добычи нефти.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+