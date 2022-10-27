Премьер Франции Борн: ускоренное вступление Украины в ЕС не в интересах ни одной из сторон

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре не соответствовало бы интересам ни ЕС, ни Киева. Об этом она сообщила в ходе выступления в сенате, передает ТАСС.

«На Совете ЕС в июне Украине единогласно был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Путь к присоединению [к ЕС] долгий и трудоемкий. Не будет ускоренной процедуры или смягченных требований. Это не отвечало бы интересам ни Евросоюза, ни Украины», — отметила Борн.

23 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали «безотлагательно предоставить» статус кандидатов на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии. При этом они отметили, что ускоренного пути к членству в ЕС быть не должно: вступление в сообщество может быть только «на основе заслуг и после выполнения критериев».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупреждала, что властям Украины предстоит проделать большую работу и провести важные реформы, чтобы продвинуться по пути вступления в Евросоюз.