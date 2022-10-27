В Белом доме открестились от давления на Израиль по поставкам оружия Украине

Власти США не пытаются оказать какое-либо влияние на Израиль на фоне отказа Тель-Авива от передачи оружия Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон с уважением относится к решению израильской стороны.

«Это решать израильтянам [оказывать Украине военную помощь или нет] <…> Мы не уговариваем, мы не выкручиваем руки, мы не подталкиваем. Мы просим и проводим встречи контактной группы по Украине, чтобы создать площадку и механизм по предоставлению странами содействия. Но они должны делать это самостоятельно», — цитирует слова Кирби ТАСС.

Как указал представитель Белого дома, на данный момент свыше 50 различных государств в той или иной степени поддерживают Украину, в том числе в военном плане. Он также добавил, что решение о соответствующей помощи эти страны принимают самостоятельно.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский попросил у Израиля помощи в защите воздушного пространства Украины.