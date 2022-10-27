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Politico назвала «ледяными» отношения Макрона и Шольца

Poitico: отношения Макрона и Шольца ледяные, они даже не провели совместную конференцию

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Global Look Press

Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ледяные, она даже не стали проводить совместную пресс-конференцию. Об этом пишет газета Politico.

26 октября Шольц прибыл в Париж для переговоров с Макроном. Отмечается, что пресс-конференция лидеров стран не состоялась, так как канцлер ФРГ спешно покинул столицу Франции и отправился в Афины. Вместе с тем, помощники политиков отметили, что переговоры прошли хорошо.

«Отношения между <…> Макроном и <…> Шольцем <…> сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой», — отмечается в статье.

Как сообщает газета, в Париже недовольны тем, что Шольц отправляется с рабочим визитом в Пекин один, без Макрона. Кроме того, он делает это сразу после съезда Коммунистической партии КНР, а французская сторона хотела бы выждать некоторое время.

Кроме того, по сведениям Politico, в последнее время Макрон и Шольц спорили на разные темы, которые касаются не только Китая. В том числе разногласия есть по вопросам борьбы с энергокризисом и обеспечения обороноспособности Европы.

Ранее The Telegraph написала, что Макрон «разъярен» из-за решения Шольца направить миллиарды евро в энергетическую сферу ФРГ без предварительных консультаций с Парижем.

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