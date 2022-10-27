Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Прямой» сообщил о взрывах в Киеве 12:50
Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и... 12:49
Адель сообщила о перерыве в карьере ради учебы 12:48
Стало известно, сколько «Калибров» будет нести новый корабль проекта... 12:47
Глава МОК Бах выступил за решение вопроса с участием... 12:46
«Укрэнерго» сообщил о повреждении... 12:42
Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси в связи... 12:41
В Госдуме призвали ввести «трудовую мобилизацию» студентов... 12:40
Минфин сообщил, что работает над согласованием условий оплаты... 12:39
В Норильске задержали мужчину, жестоко избившего сожительницу... 12:38

Постпред России при ООН Небензя призвал не спекулировать на теме ядерного испытания КНДР

close
100%
Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил за отказ от спекуляций относительно возможности испытания ядерного оружия Северной Кореей, передает ТАСС. По его словам, перспективы подобного шага со стороны Пхеньяна «не очень приветствуются».

«Давайте решать проблемы по мере поступления. Я не хотел бы спекулировать до того, как что-либо произойдет <…> Но, конечно, перспективы этого не очень приветствуются», — отметил Небензя в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время постпред России выступил против подмены работы Совбеза ООН, отвечая на вопрос о возможности введения ограничительных мер по линии этого института, если КНДР все же пойдет на испытания атомного оружия.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея ничего не сможет добиться с помощью совершенствования ядерного оружия. По его мнению, действия Пхеньяна в этой сфере угрожают не только Сеулу, но и всему миру.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+