Постпред России при ООН Небензя призвал не спекулировать на теме ядерного испытания КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил за отказ от спекуляций относительно возможности испытания ядерного оружия Северной Кореей, передает ТАСС. По его словам, перспективы подобного шага со стороны Пхеньяна «не очень приветствуются».

«Давайте решать проблемы по мере поступления. Я не хотел бы спекулировать до того, как что-либо произойдет <…> Но, конечно, перспективы этого не очень приветствуются», — отметил Небензя в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время постпред России выступил против подмены работы Совбеза ООН, отвечая на вопрос о возможности введения ограничительных мер по линии этого института, если КНДР все же пойдет на испытания атомного оружия.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Северная Корея ничего не сможет добиться с помощью совершенствования ядерного оружия. По его мнению, действия Пхеньяна в этой сфере угрожают не только Сеулу, но и всему миру.