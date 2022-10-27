Президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос написала в статье для журнала Valeurs Actuelles, что в случае победы России на Украине США могут потерять контроль над Европой.

Галактерос усомнилась в возможности военного поражения Москвы. Евросоюз, по ее словам, допустил ошибку, поставив на победу в «гонке вооружений».

Аналитик указала, что проблема европейских стран заключается в их неспособности понять один момент – Вашингтон использует ЕС для ослабления России. Европа, по ее мнению, стала экономической мишенью на фоне конфликта на Украине.

«Покорность стоит дорого. <…> Вот сколько <…> стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис», — отмечает руководитель Geopragma.

На прошлой неделе журналист Global Times Хэ Чжигао отметил, что позиция Вашингтона в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить гегемонию Соединенных Штатов в мире.

Ранее американский журнал Foreign Policy написал, что Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть.