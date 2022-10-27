Байден заявил, что США должны сохранять военное превосходство над другими странами

Президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с советниками отметил, что Соединенные Штаты Америки должны сохранять в мире военное превосходство, но ясно давая понять – стремления к конфликту у страны нет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что разъяснял позицию Вашингтона по данному вопросу председателю КНР Си Цзиньпину.

Американский президент также указал, что США и союзники продолжат оказывать поддержку Украине. Он также отметил, что необходимо сохранить единство и силу НАТО на фоне существующих угроз.

«Мир меняется, он меняется быстро, и нам нужно взять в свои руки нашу судьбу в свете этих перемен», — резюмировал Байден.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что конфликтный потенциал в мире остается высоким.

На прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен на мероприятии сообщил, что миру нельзя позволить оставаться без руководства США, иначе «образуется вакуум».