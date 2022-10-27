Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации... 13:01
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого... 13:00
Вирусолог Волчков: новый препринт – это «шах и мат»... 13:00
Песков раскрыл позицию Кремля по статусу иноагента... 12:59
Собчак опровергла свою связь с Telegram-каналом «Тушите... 12:57
На Украине оштрафовали доцента университета... 12:55
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал главу... 12:54
Глава Минэкономразвития России сообщил о совместных проектах... 12:53
Релиз новой игры от создателей Dead Space отменили в Японии из-за... 12:53
Марк Богатырев показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц 12:52

В ФРГ заявили о необходимости согласования поставки танков Украине с США и НАТО

Глава Минфина Германии Линдер: поставки танков Украине необходимо согласовать с США и НАТО

close
100%
Global Look Press

Глава Минфина Германии Кристиан Линдер заявил, что возможное увеличение военной поддержки Украины требует согласования в НАТО, в том числе с США. В интервью японской газете Nikkei он отметил, что это касается и начала поставки современных танков, чего Украина активно требует от ФРГ.

«Все должно быть согласовано в рамках НАТО, в частности, с США», — добавил Линдер.

Как указал министр финансов Германии, ситуация на Украине требует стратегического подхода и в финансовых вопросах. Он также добавил, что в текущем году государства, поддержавшие Киев, были вынуждены специально искать средства для помощи украинской стороне.

«Наша цель на следующий год должна заключаться в том, чтобы международные финансовые институты, G7, другие страны-единомышленники и Евросоюз имели общий, спланированный подход к тому, как деньги могут быть предоставлены Украине», — подчеркнул Линдер.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем такого решения Вашингтона.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+