В ФРГ заявили о необходимости согласования поставки танков Украине с США и НАТО

Глава Минфина Германии Кристиан Линдер заявил, что возможное увеличение военной поддержки Украины требует согласования в НАТО, в том числе с США. В интервью японской газете Nikkei он отметил, что это касается и начала поставки современных танков, чего Украина активно требует от ФРГ.

«Все должно быть согласовано в рамках НАТО, в частности, с США», — добавил Линдер.

Как указал министр финансов Германии, ситуация на Украине требует стратегического подхода и в финансовых вопросах. Он также добавил, что в текущем году государства, поддержавшие Киев, были вынуждены специально искать средства для помощи украинской стороне.

«Наша цель на следующий год должна заключаться в том, чтобы международные финансовые институты, G7, другие страны-единомышленники и Евросоюз имели общий, спланированный подход к тому, как деньги могут быть предоставлены Украине», — подчеркнул Линдер.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем такого решения Вашингтона.