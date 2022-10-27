Newsweek: Евросоюз превратился в ключевую угрозу интересам США

Доцент кафедры экономики и политологии Вебстерского университета Ральф Шеллхаммер в статье для Newsweek написал, что ключевой угрозой для интересов США стал Евросоюз.

«Есть неудобная правда, которую почти никто в Вашингтоне не хочет обсуждать, и она заключается в следующем: самая большая внешняя угроза для Соединенных Штатов — это не Россия и не Китай. Это Европейский Союз и его государства-члены», — отметил автор статьи.

По его мнению, ЕС – не враг и не геополитический конкурент США, однако очевидно, что в их отношениях назрела проблема. Шеллхаммер полагает — после войны на Балканах европейцам было комфортно, что мир управляется силами Вашингтона. Американское доминирование, как отметил обозреватель, было выгодно европейским странам, так как это позволяло экономить на обороне.

«США предоставляют Украине вдвое больше помощи, чем ЕС и его государства-члены <…>, демонстрируя, что даже сейчас Европа не очнулась от геополитической дремоты», — заявил Шеллхаммер, указав, что отношения не будут развиваться в условиях односторонней зависимости.

Ранее президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос заявила, что в случае победы России на Украине США могут потерять контроль над Европой.