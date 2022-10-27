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В Австралии заявили о поддержке Киева до разрешения конфликта на его условиях

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Nariman El-Mofty/AP

Заместитель главы правительства Австралии Ричард Марлз заявил, что страна будет оказывать поддержку Киеву до завершения конфликта на условиях Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу, и в основе наших решений [о выделении военной помощи Киеву] лежит убежденность в том, что конфликт будет продолжаться длительное время. Нам нужно оставаться на стороне Украины столько, сколько потребуется, чтобы эта страна могла разрешить спор на своих условиях», — сказал Марлз.

Он также отметил, что австралийские специалисты, которые будут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины в Великобритании, прибудут в Соединенное Королевство к концу года и уже «в январе приступят к тренировке украинских резервистов».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Австралии за новый пакет военной помощи для Киева. По его словам, Канберра решила поучаствовать в обучении украинских военных и передать стране еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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