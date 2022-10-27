В Австралии заявили о поддержке Киева до разрешения конфликта на его условиях

Заместитель главы правительства Австралии Ричард Марлз заявил, что страна будет оказывать поддержку Киеву до завершения конфликта на условиях Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу, и в основе наших решений [о выделении военной помощи Киеву] лежит убежденность в том, что конфликт будет продолжаться длительное время. Нам нужно оставаться на стороне Украины столько, сколько потребуется, чтобы эта страна могла разрешить спор на своих условиях», — сказал Марлз.

Он также отметил, что австралийские специалисты, которые будут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины в Великобритании, прибудут в Соединенное Королевство к концу года и уже «в январе приступят к тренировке украинских резервистов».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Австралии за новый пакет военной помощи для Киева. По его словам, Канберра решила поучаствовать в обучении украинских военных и передать стране еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.