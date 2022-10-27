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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости переговоров России и США по Украине

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что России и США нужно незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию The Daily Caller.

«Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот почему единственное решение для Европы — это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении. Что демонстрирует администрация США, почему?» — сказал министр.

Он отметил, что «для достижения мира нужно разговаривать», поэтому нужны переговоры между Россией и США.

«Не следует заблуждаться, это необходимо, чтобы установить мир», — приводит слова Сийярто издание.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла на брифинге, что Украина должна сама принять решение о возможности переговоров с Россией.

25 октября к президенту США Джо Байдену обратились американские конгрессмены с призывом вступить в переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

Однако позже конгрессмены-демократы отозвали ранее отправленное Байдену письмо с призывом начать переговоры с Россией. Одна из авторов послания Прамила Джайпал пояснила, что его текст был написан несколько месяцев назад. Она подчеркнула, что все военные конфликты «заканчиваются дипломатией» и что «после украинской победы» стороны в любом случае сядут за стол переговоров.

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