Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал на своем сайте, что президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США по недопущению Москвы к морям.

Американский чиновник отметил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы в Крыму. Однако Путин предвидел опасность, которая грозила интересам России после госпереворота в Киеве, уточнил Робертс.

Путин полагал, по словам экс-сотрудника Белого дома, что новые киевские власти разорвут договор. Таким образом Россия бы лишилась выходов к Черному и Средиземному морям. Робертс убежден, что референдумы в Крыму и Севастополе – правильное решение, и подавляющее большинство жителей поддержали воссоединение субъектов с Российской Федерацией.

В начале октября британский таблоид The Sun составил четыре сценария ответа США и НАТО на гипотетическое применение Россией ядерного оружия.

Есть варианты, при которых Запад может нанести ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.