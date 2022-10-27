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Global Times предсказала поражение демократов на выборах в конгресс США

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Charles Krupa/AP

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США вряд ли будут достаточно успешными для Демократической партии, пишет Global Times. По версии обозревателей газеты, демократам грозит утрата большинства в одной из палат американского парламента — палате представителей.

Как отмечается, подобный сценарий вероятен из-за ухудшения отношения избирателей к Демпартии на фоне низких показателей одобрения действий главы Белого дома Джо Байдена. С точки зрения обозревателей издания, важным вопросом для американцев является резкий рост инфляции и угроза рецессии, с чем администрация президента США вряд ли сможет справиться в ближайшее время.

«Насущная проблема для американского народа — это экономический вопрос, но президенту [Байдену] не о чем говорить, поскольку у него нет никаких позитивных политических предложений по созданию новых точек роста или улучшению экономической ситуации в США», — пояснил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.

При этом Global Times допускает, что демократы, которые на данный момент имеют большинство в обеих палатах конгресса, могут сохранить условный контроль над сенатом — верхней палатой американского парламента. По мнению экспертов, за это Демпартии стоит благодарить бывшего президента США Дональда Трампа.

«Это подарок Дональда Трампа. Кандидаты-республиканцы, которых Трамп поддерживал в нескольких ключевых штатах, не имели политического опыта и плохо себя проявили», — подчеркнул Люй Сян.

Ранее сообщалось, что почти 50% американцев готовы поддержать республиканцев на выборах в конгресс США.

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