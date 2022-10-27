Стремоусов заявил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что администрация региона перемещена на левобережную часть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что обеспечение правобережной части Херсонской области необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, продолжается. Городские службы продолжают работать в специальном режиме.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что запрет на въезд на правобережную часть Херсонской области пока действует до 30 октября, но может быть продлен, все зависит от обстановки. Он также отмечал, что к настоящему моменту на левый берег уже переместились свыше 70 тыс. человек.

До этого стало известно, что в Херсоне привлекли дополнительный транспорт для перевозки жителей на левый берег Днепра.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.