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Замглавы МИД России Сыромолотов увидел состав военных преступлений в действиях ВСУ

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Global Look Press

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что подход Вооруженных сил Украины к ведению военных действий образует состав военных преступлений. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — сказал Сыромолотов.

Он отметил, что по этой причине министерство иностранных дел РФ называет террористическими действия Украины, при этом речь идет не о терроризме как об общеуголовном преступлении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать «близкие к пыткам» условия содержания военнопленных из Донецкой народной республики (ДНР) в Львовской области Украины

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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