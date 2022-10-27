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Сенат Казахстана одобрил смягчение наказания для 1,5 тыс. участников январских беспорядков

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Sputnik/РИА «Новости»

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон «Об амнистии» для смягчения наказания для 1,5 тыс. участников произошедших в начале января беспорядков.

Согласно новому документу, предусматривается прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести. Об этом пишет ТАСС.

Также тем, кто совершил тяжкие преступления, сокращаются назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления — наполовину.

Под закон не подпадут те, кто совершил террористические, экстремистские и коррупционные преступления. Также смягчение не будет действовать в отношении тех, кото обвинен в государственной измене, пытках, является рецидивистом, организовывал массовые беспорядки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Новый закон предусматривает и ресоциализацию освобождаемых лиц.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ, произошедшего 1 января 2022 года в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3—4 января перекинулись на Алма-Ату и другие города страны. Участники протестов перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

4—5 января в Алма-Ате протесты перешли в массовые беспорядки, в том числе поджоги правительственных зданий и мародерство, были сожжены бывшая резиденция президента и акимат (мэрия), протестующие захватили аэропорт Алматы.

В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Аскара Мамина в отставку и возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева.

6 января по запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, включавшая вооруженные силы России и еще 5 стран и заявленная как миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка. Был объявлен режим антитеррористической операции, начались зачистки городов от протестующих.

7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране.

В результате этих событий в стране поменялись премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров была заменена половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии «Нур Отан». Эту должность занял Токаев.

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