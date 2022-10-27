Белоруссия прекратила действие двух соглашений с ЕС о финансировании

Правительство Белоруссии прекратило действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании, следует из постановлений Совета министров Белоруссии, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

Первое соглашение, действие которого было прекращено, предусматривает выделение финансовых средств на поддержку предпринимательства и экономического развития в Белоруссии. Документ был подписан в Минске 5 апреля 2018 года.

Во втором соглашении речь идет о финансировании Евросоюзом программы региональных инвестиций и конкурентоспособности в Белоруссии. Стороны заключили его в Минске 6 июля 2020 года.

Глава белорусского правительства Роман Головченко отдал МИД поручение направить уведомления о прекращении действия этих соглашений.

Ранее сообщалось, что посол Евросоюза в Белоруссии покинул страну, ему не продлили визу.

До этого стало известно, что Белоруссия разорвала соглашения с ЕС об обмене опытом и правовом развитии.