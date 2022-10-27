В Новой Зеландии арестовали напавшую на офис премьер-министра женщину

В Новой Зеландии полицейские арестовали женщину, напавшую на офис премьер-министра страны Джасинды Ардерн в Окленде, сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Как утверждает СМИ, на офис напала 57-летняя жительница мегаполиса. Она разбила окна и двери и бросила внутрь дымовую шашку, а затем быстро скрылась с места инцидента. Злоумышленница попала в поле зрения камер уличного наблюдения, запись с которых позволила правоохранителям оперативно установить личность нападавшей.

По данным полицейских, ее арестовали дома, ей предъявили обвинение в умышленной порче имущества.

По имеющейся информации, в момент нападения в здании не было сотрудников, в результате инцидента никто не пострадал.

Как отметил пресс-секретарь премьер-министра страны, Ардерн уже известно о произошедшем, она ожидает дальнейших подробностей от полиции.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложную лексику.