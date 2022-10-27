Журналист Белого дома Бейкер заявил, что помощь Киеву обернулась для Байдена проблемой

Внутри стран Запада начали задумываться, стоит ли продолжать помогать Украине, президенту США Джо Байдену придется решить эту проблему. Об этом написал главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер в статье для The New York Times.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. От их результатов зависит, продолжит ли Вашингтон помогать Киеву, и будут ли Соединенные Штаты поддерживать Европу в борьбе с энергетическим кризисом, отметил Бейкер.

По мнению журналиста, важным признаком раскола внутри США по украинскому вопросу стало письмо 30 конгрессменов, представителей Демократической партии, Байдену с призывом перейти к переговорам с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

Несмотря на то, что письмо в итоге было отозвано, оно стало предупреждением, которое свидетельствует о том, что многие не хотят продолжать финансировать помощь Украине за счет американских налогоплательщиков, написал Бейкер.

Так, 19 октября глава фракции Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы этой партии в промежуточных выборах в конгрессе военная помощь Украине будет значительно снижена.

«Несколько следующих недель станут для Байдена решающими, так как многочисленные опросы указывают на усталость американцев от этой войны на истощение», — продолжил журналист Белого дома.

По его словам, в Европе также разделились мнения по украинскому вопросу, в том числе из-за возникшего энергокризиса. Бейкер высказал мнение, что Германия, Франция и Италия, в отличие от стран бывшего СССР, считают невозможным сценарий поражения России на Украине.

Журналист добавил, что конфликт на Украине начинает напоминать «американскую авантюру». Как указано в статье, вклад Соединенных Штатов в накачивание Киева вооружением и деньгами превышает вклад всех других союзников «вместе взятых».

«Это поднимает вопрос о том, не замедляют ли некоторые страны поставки, чтобы ускорить процесс переговоров», — подытожил Бейкер.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину «разменной монетой в большой американской игре».

Также сообщалось, что газета The Financial Times предрекла снижение интереса США к Украине в 2024 году на фоне президентских выборов.