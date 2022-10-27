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Володин допустил ужесточение законопроектов об ЛГБТ-пропаганде

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РИА «Новости»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о возможном введении ужесточающих поправок к законопроектам о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Володина, поправки могут добавить в ходе второго чтения законопроекта.

«Что касается второго чтения, возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы. Будем их рассматривать», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла поправки в законодательство, предусматривающие административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.

Поправки внесут в ряд федеральных законов, включая законы «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и др.

До этого сообщалось, что получить доступ к ЛГБТ-пропаганде можно будет по коду.

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