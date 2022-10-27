The Hill: более половины американцев вынуждены работать больше из-за возросших цен

Более половины жителей США стараются работать больше, чтобы покрыть расходы на товары первой необходимости на фоне возросших цен, сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос, проведенный компанией Qualtrics.

Как сообщили 57% респондентов, они стараются выходить в дополнительную смену. 38% опрошенных заявили, что ищут вторую работу из-за быстрого роста цен на продукты питания, медицинские услуги и жилье.

Опрос, который проводился с августа по сентябрь, показал, что 64% респондентов на данный момент испытывают больше проблем с оплатой расходов, чем в прошлом году.

Как следует из опубликованных в середине октября данных Министерства труда США, потребительские цены в стране по итогам сентября увеличились на 8,2% в годовом выражении.

Ранее Минтруд США предупреждал, что американскую экономику будет ждать катастрофа, если власти страны не увеличат долю задействования в работах мигрантов. В ведомстве призвали к полной иммиграционной реформе.