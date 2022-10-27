«Страна.ua»: Запад опасается переноса сроков парламентских выборов на Украине

Страны Запада опасаются, что на Украине может быть перенесена дата проведения парламентских выборов из-за действующего военного положения, и настаивают на их проведении в должное время — осенью 2023 года. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к парламентской фракции правящей партии «Слуга народа».

Летом Верховная рада продлила действие военного положения в стране до 21 ноября.

«Глубинной идеи «зацементировать» этот парламент у нас точно нет. Есть заинтересованные в скорой кампании, есть те, кто против», — рассказал собеседник издания.

По его словам, первые хотят, чтобы выборы состоялись как можно быстрее, учитывая высокий рейтинг правящего правительства, другие опасаются, что выборы вернут открытую политику «с ее неизбежными черными политтехнологиями».

Парламентские выборы на Украине должны пройти осенью 2023 года, но при действии военного положения они могут быть перенесены.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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