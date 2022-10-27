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Хинштейн заявил, что в России не запрещают «явление» ЛГБТ

Глава комитета Госдумы Хинштейн: в России запрещают пропаганду ЛГБТ, а не само явление

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России не запрещают «явление» ЛГБТ. Об этом сообщает Telegram-канал «Дума ТВ».

По словам Хинштейна, новый закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не является актом цензуры.

«Наш законопроект не является актом цензуры <...> Мы не запрещаем это явление [ЛГБТ — «Газета.Ru»] и глупо это делать. Нравится нам или нет, но оно существует. Задача – сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции – более чем существенны. Задача – не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило», — отметил Хинштейн.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Хинштейн уточнил, что Госдума рассмотрит эту инициативу на пленарном заседании 27 октября.

Как говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, политики должны защитить россиян от «тьмы, распространяемой США и европейскими государствами».

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