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Премьер-министр Армении Никол Пашинян со сторонниками во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян со сторонниками во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники оппозиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Сторонники оппозиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года
Оппозиционный политик Вазген Манукян во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Оппозиционный политик Вазген Манукян во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Баррикады сторонников оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Баррикады сторонников оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время шествия в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Палаточный лагерь сторонников оппозиции в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Палаточный лагерь сторонников оппозиции в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Сторонники оппозиции во время митинга в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года Палаточный лагерь сторонников оппозиции на проспекте Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года

Попытка переворота, митинги, палатки: что происходит в Армении

В Армении весь день проходят массовые акции сторонников и противников армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом к протестам стало заявление Генштаба ВС страны, в котором он требовал отставки главы правительства.

После этого по улицам Еревана прошло шествие сторонников Пашиняна во главе с ним и его сыном. Позже начались акции оппозиции, которые продолжаются до сих пор. Противники премьера уже разбили палатки перед зданием парламента и не собираются уходить.

На фоне этих событий Пашинян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который, согласно сообщению Кремля, призвал стороны к сдержанности, сохранению порядка и урегулированию ситуации в рамках закона.
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