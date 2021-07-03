Разоблачитель, разозливший Америку: Ассанжу — 50

3 июля исполняется 50 лет австралийскому журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Скандально известный сайт он с единомышленниками создал еще в 2006 году. По их замыслу потенциальные информаторы должны были направлять свои материалы на этот ресурс. В апреле 2010 года там были опубликованы переданные сотрудником американских спецслужб Брэдли (Челси) Мэннингом секретные данные, в том числе о гибели мирных жителей в Ираке.



В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его все же задержали по запросу США. Разоблачителю грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.



Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог. На данный момент он остается в тюрьме Белмарш, где пробудет до рассмотрения апелляции по делу о его экстрадиции.