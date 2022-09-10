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Карл III — король Великобритании. Он ждал 50 лет

10 сентября Карла III, старшего сына умершей в четверг королевы Великобритании Елизаветы II, официально объявили королем. Публичную прокламацию об этом зачитали в субботу с балкона Сент-Джеймсского дворца в центре Лондона. Соответствующий документ ранее был подписан на собрании Совета престолонаследия.

Утверждение короля — формальность или, как ее называют, «конституционная необходимость», фактически 73-летний принц Чарльз стал королем в тот момент, когда на 97-м году жизни умерла его мать. В знак признания монарха приспущенные после смерти королевы флаги были подняты. Отряд Его Величества королевской конной артиллерии начал салют из 41 залпа в Гайд-парке. Спустя сутки прокламация также будет оглашена в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

С 9 сентября в Великобритании объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон Елизаветы II — 19 сентября. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не названа.

Полное имя нового короля Великобритании при рождении — Чарльз Филипп Артур Георг. Однако, по историографической традиции, сложившейся в России, европейские монархи именуются согласно правилам латинского языка. Поэтому принц Уэльсский Чарльз, взойдя на престол, в русской транскрипции стал королем Карлом III, хотя сам он не менял имени. Он также является верховным правителем Церкви Англии и главой Содружества Наций, в которое входят 15 стран.

Фотографии Карла III, ставшего королем в 73 года, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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