Авиапарад и сотня залпов: как китайская Компартия отметила вековой юбилей

Около 70 тыс. человек приняли участие в праздновании 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) в центре Пекина на площади Тяньаньмэнь. Отмечают знаменательную дату в стране с размахом — в честь годовщины прошло торжественное поднятие госфлага с сотней выстрелов из артиллерийских оружий и авиапарадом. На праздничных мероприятиях присутствует высшее руководство страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.



Допустили до парада и обычных граждан, наравне с чиновниками они под звуки торжественных маршей с красными флажками в руках наблюдают за мероприятием на стульях, расположенных на площади Тяньаньмэнь. Как сообщают местные СМИ, празднует юбилей КПК не только столица, но и весь Китай — в соцсетях люди с разных уголков страны выкладывают фотографии и видеоролики в честь годовщины правящей партии.