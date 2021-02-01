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Президент России Борис Ельцин в ковбойской шляпе на Капитолийском холме в Вашингтоне, 19 июня 1991 года Президент России Борис Ельцин в ковбойской шляпе на Капитолийском холме в Вашингтоне, 19 июня 1991 года
Президент России Борис Ельцин со сторонниками на броне танка у здания Верховного Совета РСФСР во время августовского путча, 1991 год Президент России Борис Ельцин со сторонниками на броне танка у здания Верховного Совета РСФСР во время августовского путча, 1991 год
Президент России Владимир Путин и его предшественник Борис Ельцин в день инаугурации Путина, 7 мая 2000 года Президент России Владимир Путин и его предшественник Борис Ельцин в день инаугурации Путина, 7 мая 2000 года
Президент России Борис Ельцин во время танца на концерте в Ростове-на-Дону, 10 июня 1996 года Президент России Борис Ельцин во время танца на концерте в Ростове-на-Дону, 10 июня 1996 года
Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Ельцин с работниками ЗИЛ в Москве в преддверии выборов в Верховный Совет, март 1989 года Первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Ельцин с работниками ЗИЛ в Москве в преддверии выборов в Верховный Совет, март 1989 года
Президент России Борис Ельцин во время получения приватизационного чека, 1993 год Президент России Борис Ельцин во время получения приватизационного чека, 1993 год
Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии, 31 августа 1994 года Президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль на торжественных мероприятиях в Берлине по случаю завершения вывода Западной группы войск из Германии, 31 августа 1994 года
Президент России Борис Ельцин во время посещения дивизии внутренних войск имени Дзержинского в Московской области, 1993 год Президент России Борис Ельцин во время посещения дивизии внутренних войск имени Дзержинского в Московской области, 1993 год
Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин в продовольственном магазине в Татарской АССР во время поездки по регионам, 1990 год Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин в продовольственном магазине в Татарской АССР во время поездки по регионам, 1990 год
Борис Ельцин на встрече с оленеводами во время официального визита в Якутскую АССР, декабрь 1990 года Борис Ельцин на встрече с оленеводами во время официального визита в Якутскую АССР, декабрь 1990 года
Российский президент Борис Ельцин с книгой, подарком от Джорджа Сороса, во время встречи с американским финансистом в Кремле, 1993 год Российский президент Борис Ельцин с книгой, подарком от Джорджа Сороса, во время встречи с американским финансистом в Кремле, 1993 год
Президент России Борис Ельцин во время танца с участницами Дня славянской письменности и культуры в музее народного искусства в Архангельске, 24 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин во время танца с участницами Дня славянской письменности и культуры в музее народного искусства в Архангельске, 24 мая 1996 года
Президент России Борис Ельцин с главным режиссером театра &laquo;Современник&raquo; Галиной Волчек после просмотра спектакля &laquo;Ревизор&raquo;, 1996 год Президент России Борис Ельцин с главным режиссером театра &laquo;Современник&raquo; Галиной Волчек после просмотра спектакля &laquo;Ревизор&raquo;, 1996 год
Президент России Борис Ельцин на продовольственном рынке в Астрахани в ходе президентской кампании, 10 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин на продовольственном рынке в Астрахани в ходе президентской кампании, 10 мая 1996 года
Президент России Борис Ельцин и певица Алла Пугачева после вручения ей ордена &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II степени, 1999 год Президент России Борис Ельцин и певица Алла Пугачева после вручения ей ордена &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; II степени, 1999 год
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин, секретарь ЦК КПСС Александра Бирюкова, член ЦК КПСС Анатолий Лукьянов и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея, 7 ноября 1987 года Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин, секретарь ЦК КПСС Александра Бирюкова, член ЦК КПСС Анатолий Лукьянов и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев на трибуне Мавзолея, 7 ноября 1987 года
Президент России Борис Ельцин в рабочем кабинете, 1996 год Президент России Борис Ельцин в рабочем кабинете, 1996 год
Президент России Борис Ельцин и бывший президент США Ричард Никсон во время встречи в Кремле, 1992 год Президент России Борис Ельцин и бывший президент США Ричард Никсон во время встречи в Кремле, 1992 год
Президент России Борис Ельцин во время встречи с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск в Чечне в рамках президентской кампании, 20 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин во время встречи с солдатами и офицерами 205-й мотострелковой бригады федеральных войск в Чечне в рамках президентской кампании, 20 мая 1996 года
Президент России Борис Ельцин во время закладки первого камня первой станции метро в Уфе, 30 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин во время закладки первого камня первой станции метро в Уфе, 30 мая 1996 года
Президент России Владимир Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения конного завода на территории республики, 1991 год Президент России Владимир Ельцин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения конного завода на территории республики, 1991 год
Президент России Борис Ельцин с шахтерами на шахте &laquo;Воркутинская&raquo;, 24 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин с шахтерами на шахте &laquo;Воркутинская&raquo;, 24 мая 1996 года
Президент России Борис Ельцин с супругой Наиной и вице-президент Александр Руцкой на рождественском богослужении, 1993 год Президент России Борис Ельцин с супругой Наиной и вице-президент Александр Руцкой на рождественском богослужении, 1993 год
Президент России Борис Ельцин во время рабочей поездки в Омск, 17 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин во время рабочей поездки в Омск, 17 мая 1996 года
Президент России Борис Ельцин в Москве накануне президентских выборов, 12 июня 1996 года Президент России Борис Ельцин в Москве накануне президентских выборов, 12 июня 1996 года
Президент России Борис Ельцин во время остановки в деревне по пути в Новочеркасск, 11 июня 1996 года Президент России Борис Ельцин во время остановки в деревне по пути в Новочеркасск, 11 июня 1996 года
Королева Норвегии Соня во время встречи с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной, 1996 год Королева Норвегии Соня во время встречи с президентом России Борисом Ельциным и его супругой Наиной, 1996 год
Президент России Борис Ельцин во время объявления по телевидению о своей отставке, 31 декабря 1999 года Президент России Борис Ельцин во время объявления по телевидению о своей отставке, 31 декабря 1999 года

Танцы, путчи и реформы: 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина

1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, он возглавлял страну с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Один из самых противоречивых и неоднозначных политиков, он сыграл колоссальную роль в новой российской истории. Защитник свободы слова, партийный босс, строитель и достаточно жесткий в некоторых моментах Ельцин до сих пор обсуждается среди современников.

Первый президент пришел к власти на фоне распада СССР, во времена экономического и политического кризисов во всех постсоветских государствах. При Ельцине Россия столкнулась с бандитизмом и нищетой 90-х, обрела новую Конституцию, прошла через чеченский конфликт и пережила дефолт 1998 года.

Ельцин запомнился непопулярными реформами, попыткой построить новую Россию, лозунгом «Голосуй сердцем» и фразой «Я устал, я ухожу», которую ему приписывают до сих пор, хотя именно в этой формулировке он ее никогда не произносил. Политика Ельцина стала сочетанием жесткого подхода и либерального курса, и однозначных выводов об успехе или провале подобного метода до сих пор не сделано.
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