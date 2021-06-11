На суше, на воде и в небе: как охраняют лидеров G7

В британском графстве Корнуолл 11 июня стартовал саммит лидеров «большой семерки» G7. Впервые за почти два года он состоится в очном формате. Традиционно встреча глав государств «семерки» проходит при повышенных мерах безопасности: их охраняют 6,5 тыс. сотрудников полиции из разных уголков Великобритании и военных. Они патрулируют не только Кабис-Бэй, но и дежурят на дальних подступах к месту проведения саммита.



Как следят за безопасностью на саммите G7 — в фотогалерее «Газеты.Ru».