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Катя Лычева родилась в Москве 10 июня 1974 года в семье научных сотрудников. Она училась в английской спецшколе. До того, как стать &laquo;послом мира» от Советского Союза, она снялась в нескольких фильмах: &laquo;Живая радуга», &laquo;Сильная личность из 2А», &laquo;Детство Бемби&raquo;. На фото: Катя Лычева после возвращения из поездки по США Катя Лычева родилась в Москве 10 июня 1974 года в семье научных сотрудников. Она училась в английской спецшколе. До того, как стать &laquo;послом мира» от Советского Союза, она снялась в нескольких фильмах: &laquo;Живая радуга», &laquo;Сильная личность из 2А», &laquo;Детство Бемби&raquo;. На фото: Катя Лычева после возвращения из поездки по США
«Голубем мира» Катя Лычева стала после того, как в 1983 году Советский Союз с «миссией мира» посетила 10-летняя американка Саманта Смит. В 1985 году Саманта и ее отец погибли в авиакатастрофе. После этого американская организация &laquo;Дети как миротворцы&raquo; (Children as the Peacemakers) предложила организовать ответный визит в США советской школьницы. На фото: Катя Лычева среди американских школьников, Нью-Йорк, 1986 год «Голубем мира» Катя Лычева стала после того, как в 1983 году Советский Союз с «миссией мира» посетила 10-летняя американка Саманта Смит. В 1985 году Саманта и ее отец погибли в авиакатастрофе. После этого американская организация &laquo;Дети как миротворцы&raquo; (Children as the Peacemakers) предложила организовать ответный визит в США советской школьницы. На фото: Катя Лычева среди американских школьников, Нью-Йорк, 1986 год
Организация поставила два условия: девочка должна активно выступать за мир и быть не старше Саманты. На роль посла мира претендовали 6 тыс. школьниц, но отбор прошла именно Катя. Именно она с 21 марта по 4 апреля находилась в США с &laquo;миссией мира&raquo;. На фото: Катя Лычева и основательница организации &laquo;Дети как миротворцы&raquo; Пэт Монтандон. Собака в руках у Кати &mdash; подарок американской подруги Стар Роу Организация поставила два условия: девочка должна активно выступать за мир и быть не старше Саманты. На роль посла мира претендовали 6 тыс. школьниц, но отбор прошла именно Катя. Именно она с 21 марта по 4 апреля находилась в США с &laquo;миссией мира&raquo;. На фото: Катя Лычева и основательница организации &laquo;Дети как миротворцы&raquo; Пэт Монтандон. Собака в руках у Кати &mdash; подарок американской подруги Стар Роу
По Штатам советская школьница путешествовала вместе с американкой Стар Роу. Они побывали в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне, посетили штаб-квартиру ООН и космический центр НАСА, «Диснейленд». Их принимали мэры городов и сам американский президент Рональд Рейган. На фото: Катя Лычева и ее американская подруга Стар Роу, 1986 год По Штатам советская школьница путешествовала вместе с американкой Стар Роу. Они побывали в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне, посетили штаб-квартиру ООН и космический центр НАСА, «Диснейленд». Их принимали мэры городов и сам американский президент Рональд Рейган. На фото: Катя Лычева и ее американская подруга Стар Роу, 1986 год
Одним из наиболее ярких событий поездки Кати Лычевой в США стал обед в «Макдональдсе». То, как советская девочка ела «Биг-Мак» и картошку-фри в США, по сенсационности могло сравниться только со встречей Кати с Рональдом Рейганом. Хотя на советских граждан это не произвело такого впечатления, поскольку и представления, о чем идет речь, не было: первый такой ресторан появился в СССР только через четыре года после поездки Кати в США. На фото: Катя Лычева в кафе &laquo;Макдоналдс&raquo; в Нью-Йорке, 1986 год Одним из наиболее ярких событий поездки Кати Лычевой в США стал обед в «Макдональдсе». То, как советская девочка ела «Биг-Мак» и картошку-фри в США, по сенсационности могло сравниться только со встречей Кати с Рональдом Рейганом. Хотя на советских граждан это не произвело такого впечатления, поскольку и представления, о чем идет речь, не было: первый такой ресторан появился в СССР только через четыре года после поездки Кати в США. На фото: Катя Лычева в кафе &laquo;Макдоналдс&raquo; в Нью-Йорке, 1986 год
Катя Лычева с мамой и Стар Роу во время встречи с президентом США Рональдом Рейганом, 1986 год Катя Лычева с мамой и Стар Роу во время встречи с президентом США Рональдом Рейганом, 1986 год
Катя Лычева в кругу актеров одного из бродвейских театров в Нью-Йорке, 1986 год Катя Лычева в кругу актеров одного из бродвейских театров в Нью-Йорке, 1986 год
Советская школьница Катя Лычева с учащимися одной из школ Чикаго, 1986 год Советская школьница Катя Лычева с учащимися одной из школ Чикаго, 1986 год
После поездки в США Лычева продолжила сниматься в кино. Она участвовала в съемках &laquo;Лермонтова&raquo; в роли Вареньки Лопухиной в детстве, а также в картине &laquo;Как дома, как дела?» о жизни тбилисских детей в довоенные и предвоенные годы. На фото: Катя Лычева в США, 1986 год После поездки в США Лычева продолжила сниматься в кино. Она участвовала в съемках &laquo;Лермонтова&raquo; в роли Вареньки Лопухиной в детстве, а также в картине &laquo;Как дома, как дела?» о жизни тбилисских детей в довоенные и предвоенные годы. На фото: Катя Лычева в США, 1986 год
Эта поездка сделала Катю знаменитой. Ей писали многочисленные письма, она постоянно принимала участие в передачах на телевидении, ее приглашали выступать. Школьница объехала несколько пионерских лагерей, где рассказывала сверстникам о Соединенных Штатах. На фото: пресс-конференция Кати Лычевой после возвращения из США в зале Советского комитета защиты мира Эта поездка сделала Катю знаменитой. Ей писали многочисленные письма, она постоянно принимала участие в передачах на телевидении, ее приглашали выступать. Школьница объехала несколько пионерских лагерей, где рассказывала сверстникам о Соединенных Штатах. На фото: пресс-конференция Кати Лычевой после возвращения из США в зале Советского комитета защиты мира
В 1988 году мама Кати Лычевой получила стипендию Франсуа Миттерана. Они вместе с Катей переехали во Францию. Екатерина училась в Сорбонне, но выпускные экзамены сдавала в своей советской школе. На фото: встреча Кати Лычевой в аэропорту после возвращения из США В 1988 году мама Кати Лычевой получила стипендию Франсуа Миттерана. Они вместе с Катей переехали во Францию. Екатерина училась в Сорбонне, но выпускные экзамены сдавала в своей советской школе. На фото: встреча Кати Лычевой в аэропорту после возвращения из США
Во Франции Екатерина получила юридическое и экономическое образование. Она работала в Парижском центре содействия иностранным инвестициям. В Россию она вернулась в 2000 году. На родине ее карьера началась с поста замначальника управления международного сотрудничества Министерства труда и социального развития, она курировала социальные проекты. Впоследствии она работала в Министерстве промышленности, Федеральном агентстве по наукоемкой промышленности и директором по международному развитию в &laquo;Объединенном авиастроительном консорциуме». Екатерина Лычева редко общается со СМИ, поэтому о ее жизни сейчас известно мало. На фото: Екатерина Лычева во время встречи с юными журналистами «Артека», 2019 год Во Франции Екатерина получила юридическое и экономическое образование. Она работала в Парижском центре содействия иностранным инвестициям. В Россию она вернулась в 2000 году. На родине ее карьера началась с поста замначальника управления международного сотрудничества Министерства труда и социального развития, она курировала социальные проекты. Впоследствии она работала в Министерстве промышленности, Федеральном агентстве по наукоемкой промышленности и директором по международному развитию в &laquo;Объединенном авиастроительном консорциуме». Екатерина Лычева редко общается со СМИ, поэтому о ее жизни сейчас известно мало. На фото: Екатерина Лычева во время встречи с юными журналистами «Артека», 2019 год

«Голубь мира», или Как советская школьница Катя Лычева в США ездила

С 21 марта по 4 апреля 1986 года советская школьница Катя Лычева посетила Соединенные Штаты с «миссией мира». Ее поездка стала своего рода ответным жестом на путешествие в СССР 10-летней американки Саманты Смит в 1983 году.

После гибели Саманты в 1985 году американская организация «Дети как миротворцы» (Children as the Peacemakers) предложила организовать ответный визит в США школьницы из Советского Союза. Лычеву отобрали из нескольких тысяч претендентов.

В США Катя посетила несколько городов, встречалась с президентом Рональдом Рейганом и обедала в «Макдональдсе». Сегодня она практически не общается с представителями СМИ, поэтому о ее жизни после славы советского «голубя мира» известно немного.
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