Лукашенко провел субботник на малой родине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в очередном субботнике, на этот раз на своей малой родине — в Могилевской области. Как пишет Telegram-канал его пресс-службы «Пул Первого», результаты президентских трудов можно будет оценить летом во время местного музыкального фестиваля.



Для Лукашенко субботники — ежегодная активность. В прошлые годы он сажал лес в Чернобыльской зоне, строил Дворец художественной гимнастики, занимался благоустройством спортивных объектов.