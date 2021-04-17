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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыновьями Николаем и Виктором во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыновьями Николаем и Виктором во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки деревьев в рамках республиканского субботника в агрогородке Александрия Шкловского района, 17 апреля 2021 года

Лукашенко провел субботник на малой родине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в очередном субботнике, на этот раз на своей малой родине — в Могилевской области. Как пишет Telegram-канал его пресс-службы «Пул Первого», результаты президентских трудов можно будет оценить летом во время местного музыкального фестиваля.

Для Лукашенко субботники — ежегодная активность. В прошлые годы он сажал лес в Чернобыльской зоне, строил Дворец художественной гимнастики, занимался благоустройством спортивных объектов.
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